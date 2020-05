Kuikentjes en eieren van geredde ooievaars bij Kollum hebben het niet overleefd

Met de twee gewonde ooievaars lijkt het redelijk goed te gaan: zij hebben nu eerst een plekje in het vogelopvangcentrum van Moddergat. "Het lijkt op zich goed te komen. We hebben ze eerst de behandeling gegeven, het is even afwachten hoe het gaat", zegt Rinaldo Korst van Fûgelpits.

Er mogen niet te veel mensen bij de diertjes komen, zodat de ooievaars zo min mogelijk stress zullen hebben. Bij de opvang hadden zij eerst nog de hoop dat ze ook de kuikentjes en eieren konden redden. "We hadden wat stro in de hoek, zodat we een tijdelijk nest voor ze konden bouwen en moeder verder kon." Maar mocht niet baten.

Beschoten

Bij de Fûgelpits hebben ze het vermoeden dat de dieren zijn beschoten. Ze konden geen hagel vinden bij de ooievaars, maar beide vogels hebben een verwonding aan hun vleugels. "De een heeft twee botbreuken, de ander drie", zegt Korst.

In de opvang kunnen ze niet bij de dieren ontdekken wat er nu precies is gebeurd. Daarom richten zij zich eerst op behandeling van de twee jonge ooievaars. "Belangrijk is nu even het dier."