Basketbalclub Aris Leeuwarden gaat komend seizoen niet spelen zonder fans

"Basketbal is toch een sport waarbij heel direct contact is met het publiek. Er is altijd interactie en dynamiek tussen een ploeg en de fans. Het is een bijeenkomst voor sponsoren die elkaar daar kunnen treffen. En het is voor heel veel mensen ook gewoon een leuk uitje. Als je al die factoren bij elkaar optelt, hebben wij de conclusie getrokken dat wij niet zonder publiek willen spelen", zegt Knegtering.

Livestream

Mocht het nodig zijn, dan staat Aris wel open voor een scenario waarin minder fans worden toegelaten tot het Kalverdijkje. "Maar dan moeten we dat wel combineren met een hele goede livestream waarvoor de fans een pas kunnen kopen en daarmee alle wedstrijden kunnen kijken", zegt de voorzitter.

Welke gevolgen de coronacrisis verder op Aris zal hebben, weet Knegtering niet. "We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Contact zoeken met de sponsoren, vrijwilligers en de fans. Wat de gevolgen zullen zijn qua begroting en qua spelers, dat is nog lastig om daar iets concreets over te zeggen", aldus Knegtering.