Advocaat Segaar: 'Besluit KNVB niet objectief'; uitspraak voorlopig op 14 mei

Dolf Segaar, de advocaat van Cambuur en De Graafschap, kreeg in de rechtbank van Utrecht als eerste het woord. Volgens hem is de KNVB niet gerechtigd om het besluit te nemen om Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren. Volgens Segaar moet de door overmacht verkorte competitie in de ere- en eerste divisie gewoon worden uitgelegd als een reguliere competitie en daarbij is de ranglijst bepalend.

Volgens hem staat namelijk niet in de reglementen dat in alle clubs perse twee keer keer tegen elkaar moeten spelen. Segaar zegt dus dat de KNVB de reglementen achteraf heeft aangepast en dat is volgens de advocaat niet mogelijk. Hij beroept zich daarbij onder meer op een eerdere uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS.

'Grondige analyse'

De sportadvocaat ging ook in op de stemming die voorafging aan het besluit van de KNVB. De bond had de clubs om hun mening gevraagd wat betreft promotie en degradatie. Zestien clubs waren in die stemming voor promotie/degradatie, negen clubs tegen en negen clubs neutraal. Na 'grondige analyse' kwam Segaar echter tot de conclusie dat er maar zes 'relevante clubs' tegen promotie/degradatie waren en veertien clubs voor.

Hieruit concludeert Segaar dat maar twintig procent van de 'relevante clubs' (zes van de dertig) tegen het besluit is. Daarnaast wees Segaar erop dat het voor de blancostemmers niet duidelijk was dat hun stem meegenomen zou worden in de uitslag. Volgens hem hebben AZ en FC Utrecht intussen laten weten dat ze voor zouden stemmen, als dat wel duidelijk was geweest.

Nieuwe ledenvergadering

Segaar concludeert uiteindelijk: "De beslissing van KNVB is niet-transparant, niet op basis van sportieve gronden genomen, niet-objectief en disproportioneel voor de eisers. En het is in strijd met redelijkheid en billijkheid. Wij willen dat het besluit wordt vernietigd."

Cambuur en De Graafschap verzoeken de KNVB verder een ledenvergadering uit te schrijven. Die staat op dit moment gepland op 18 juni, maar volgens de clubs is dit te laat met het oog op de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Advocaat KNVB

Na Segaar kwam advocaat Harro Knijff van de KNVB aan het woord. Hij legde de rechter uit dat de stemming over promotie/degradatie enkel een peiling was. Daarnaast was er volgens Knijff geen meerderheid voor promotie/degradatie, omdat er maar zestien van de 34 clubs voor waren.

Knijff vindt daarom dat de KNVB wel degelijk het recht heeft om tot dit besluit te komen. "Cambuur en De Graafschap lijken iets te miskennen: het besluit om de competitie stop te zetten is gebaseerd op het reglement. Het besluit om niet te promoveren en degraderen, komt uit het reglement dat daar over gaat. Er bestaat geen twijfel over dat het de bevoegdheid is van het bestuur betaald voetbal over promotie en degradatie te beslissen en niet de ledenvergadering", zei Knijff.