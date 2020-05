Verhoogde concentraties PFAS in duingebied Terschelling

Hoe die stoffen daar terecht zijn gekomen, is niet bekend. RIVM-onderzoeker Arjen Wintersen vermoedt dat ze boven zee in heel kleine waterdruppeltjes zijn opgenomen, die later op het land terechtkwamen. "Op die manier zouden ze voor hogere concentraties op land kunnen zorgen, maar ik zeg er nadrukkelijk bij 'zouden'. Het is echt iets dat nog in onderzoek is", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Wintersen gaat het vooralsnog om lage concentraties. "Op dit moment hebben we niet een indicatie dat het om concentraties gaat die boven risicogrenzen liggen." Hij sluit niet uit dat er meer onderzoek nodig is, om daar zekerheid over te krijgen.

Het RIVM brengt op dit moment de verspreiding van PFAS in de Nederlandse bodem in kaart. Halverwege dit jaar moet dat klaar zijn. "Dan kun je iets zeggen over hoe erg die concentraties PFAS zijn", zei Wintersen.