Van Elsacker van Izore: "Het aantal te testen personen zal behoorlijk toenemen"

De verwachte stijging van het aantal testen op corona zullen ze ook in Fryslân opvangen door niet-reguliere laboratoria in te schakelen, vertelt Van Elsacker. In het hele land komen we meer labs bij om straks aan de verwachte vraag aan testen te voldoen. Zo zullen labs als het universiteitslab van Wageningen voorbereid worden op het nakijken van de coronatests.

Hygiëneregels

"Er is uitgesproken dat we ernaartoe gaan dat iedereen met coronapassende klachten getest zal worden. Dat zal het aantal te testen personen behoorlijk doen toenemen", zegt van Elsacker. Ze benadrukt dat de hygiëneregels daardoor erg belangrijk blijven en dat het testen niet zonder tussenkomst van een dokter zal gebeuren. Anders kan het zijn dat er binnenkort toch te weinig testcapaciteit is.

Blij met 'stap voor stap'

Van Elsacker zegt blij te zijn met de aankondiging van het kabinet om de maatregelen stap voor stap te verruimen, onder voorwaarde van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. "Als ze dat niet zouden doen, met die veiligheidsklep, dan zou ik er niet blij mee zijn. Dan denk ik dat we veel te vroeg veel te vrij zullen worden." Toch verwacht Van Elsacker wel dat een verruiming van de 'intelligente lockdown' eerst voor meer besmettingen en ziekenhuisopnames zal zorgen.

Het vastgestelde aantal besmettingen zal ook hoger worden door het hogere aantal coronatests in de provincie. Van Elsacker: "Als in principe iedereen met passende klachten getest kan worden, krijg je een veel preciezer beeld. Dan is het de vraag: zijn we echt een toename aan het meten of zijn we aan het meten wat er is? Daar moeten onze epidemiologen weer naar kijken."

Volgens Van Elsacker geeft het aantal ziekenhuisopnames een goed beeld van hoe het coronavirus zich ontwikkelt. "De graadmeter zit hem in of we het aantal ziekenhuisopnamen zien toenemen."