Onderzoek naar effect minder toeristen op Waddennatuur

Minder drukte op het eiland levert ook kansen op voor mensen die gek zijn op het bekijken en fotograferen van vogels, zoals Jesse Sinnema: "Gisteravond had ik een ransuil die bij de jachthaven aan het jagen was om 20.30 uur. Normaal zie je dat veel later, als het donker is." Hij denkt dat dit komt omdat de haven zo goed als leeg is.

In de Westerplas tegenover de vogelhut is nu een lepelaar aan het broeden. Normaal zitten ze niet zo dichtbij, maar of dat komt doordat het rustiger is, durft boswachter Cyntha Borras van Natuurmonumenten niet te zeggen. Wel heeft de natuurbeheerder gevraagd om het onderzoek dat zich met name richt op de westkant van het eiland. "We weten dat daar vroeger strandplevieren te vinden waren en die broeden er al jaren niet meer en we weten niet waarom. Misschien speelt verstoring daarbij een rol."

Bescherming

Op dit moment zit er een kleine broedkolonie stormmeeuwen. Dat geeft aan dat het gebied wel potentie heeft. Maar Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek wil ook niet te optimistisch zijn. "Omdat de strandplevier zo door de jaren heen zo'n zeldzame vogel is geworden, staat er nog een hele batterij strandplevieren klaar om de westkant van Schiermonnikoog te bezetten. Het is afwachten of er überhaupt wat op komt." En als zoiets wel gebeurt, heeft dat consequenties. "Dat betekent niet meteen het afsluiten van een gebied, maar we zullen zeker actie ondernemen en misschien tijdelijk een plekje beperken waar mensen niet mogen komen. En er voor zorgen dat er geen loslopende honden bij nesten kunnen komen. Misschien komt er ook beter toezicht."