Voetbalclubs terughoudend over eredivisie met Cambuur en De Graafschap

Eredivisie

De tendens is dat de meeste clubs zich niet willen branden aan dit standpunt. Op AZ na: die club is duidelijk. Woordvoerder Lisanne Nooter laat weten dat AZ-directeur Robert Eenhoorn bij Studio Sport eerder ook al kenbaar heeft gemaakt dat AZ wel voor twintig clubs is: "Dan heb je oog gehad voor de onderkant van de Eredivisie en de bovenkant van de Eerste Divisie. Natuurlijk is het lastig om het in het programma te verwerken, maar tijdens de call werd gezegd dat het nagenoeg onmogelijk was. Dan denk ik: het is niet onmogelijk."

Ze zijn zeldzaam in de eredivisie, maar PEC Zwolle is voorstander van twintig clubs. Algemeen manager Jeroen van Leeuwen: "Er komen voor ons twee mooie wedstrijden bij, met De Graafschap en Cambuur. Dat is voor ons wel interessant." Ook Sparta Rotterdam laat weten voor dit plan te zijn.