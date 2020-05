Neushoorn-directeur Yvonne Bleize: "We hebben die stip aan de horizon nodig"

Bleize: "In eerste instantie dacht ik: wat fijn dat er weer een aantal sector op kan starten en ik was in de veronderstelling dat wij daar ook bij hoorden, want de schouwburgen en concertzalen werden genoemd. Later op de avond bleek dat dat niet het geval was en dat poppodia onder evenementen blijven vallen."

In de maanden maart, april en mei probeert Neushoorn een buffer op te bouwen om de rustige zomermaanden door te komen, maar die buffer ontbreekt nu. "Wij moeten het hebben van tickets en de drankjes die worden verkocht, maar van beide is geen sprake, dus die buffer mist."

Maximaal 30 personen

Toch opengaan met maximaal 30 personen is volgens Bleize geen optie. "Daar geloof ik niet in. In theaters, concertzalen en bioscopen zet je mensen nog geplaceerd neer, maar dat is bij ons al minder voorstelbaar en het is ook niet rendabel te maken."

Schouwburg De Harmonie, die tegenover Neushoorn zit, heeft ook al gezegd niet in dit format te willen werken, omdat dat voor niemand zal werken. Bleize: "Je moet echt naar de keten kijken: wie raakt het allemaal en hoe kunnen we voor hen nieuwe oplossingen bedenken?"

Stip aan de horizon

Er is nu behoefte aan een 'stip aan de horizon', iets waar naartoe kan worden gewerkt. "Op basis van de huidige situatie kunnen we absoluut niet vooruitkijken, maar we hebben die stip wel degelijk nodig, ook juridisch. Als we nu zeggen dat we het niet tot 1 september, houdt iedereen zijn adem in en dat is niet goed voor deze hele keten. Dan heb ik liever duidelijkheid over een datum die wat verder in de toekomst ligt, maar waar we wel naartoe kunnen werken."