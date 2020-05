De N381 tot en met maandag dicht

De verbreding van de weg staat al tijden op de agenda. Eind jaren 90 werd het genoemd in het provinciale verkeer- en vervoersplan. De weg werd gezien als onveilig en moest worden verdubbeld. Het eerste deel was tot Donkerbroek. In 2015 stelde de provincie nogmaals 25 miljoen euro beschikbaar voor verdere verdubbeling tot Oosterwolde.

Gedeputeerde Avine Fokkens had het mooier gevonden als de weg volledig vierbaans was tot de Duitse grens. De provincie Drenthe wil daar echter niet aan meewerken: "Dat vinden wij jammer, maar zij maken eigen keuzes. Ik ben heel blij met wat we nu kunnen doen. De weg is nu een stuk veiliger dan vroeger."

De komende vier dagen en nachten worden alle doorsteken op de N381 weggehaald en opnieuw geasfalteerd. Dat gebeurt onder andere bij Venekoten en Donkerbroek. Verder wordt het kruispunt bij de ingang van Donkerbroek weer in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het werk moet maandagochtend 06.00 uur klaar zijn.