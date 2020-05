Kort geding SC Cambur tegen KNVB live bij Omrop Fryslân

Cambuur was koploper in de eerste divisie, toen de competitie vanwege het coronavirus werd afgebroken. Na een rondvraag bij de clubs in het betaalde voetbal besloot de KNVB op 24 april dat niemand promoveert of degradeert.

KNVB: geen overtuigende meerderheid

Bij de rondvraag stemden 16 clubs voor promotie en degradatie, 9 clubs tegen en 9 waren neutraal. De voetbalbond vond dat er daarmee geen overtuigende meerderheid om Cambuur en De Graafschap, dat tweede stond, te laten promoveren naar de eredivisie.

Cambuur en De Graafschap trekken nu juridisch met elkaar op. Ze hebben dezelfde advocaat in de arm genomen, Dolf Segaar. Die had het liefst gezien dat er een nieuwe algemene ledenvergadering zou komen, maar die komt later pas.

Binnen twee weken uitspraak

In het kort geding brengen Cambuur en De Graafschap hun standpunt naar voren, daarna doet de KNVB hetzelfde. De rechter stelt vragen en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Ten slotte vertelt de rechter wanneer hij uitspraak doet. Dat is in ieder geval binnen twee weken.