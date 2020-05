Rechtbank en hof zijn coronaproof en kunnen weer fysiek zittingen houden

Het is van groot belang voor de rechtspraak dat de verdachten fysiek aanwezig zijn, zei tijdelijk rechtbank-president Herman van der Meer: "De rechter moet een verdachte in de ogen kunnen kijken. Dat ze door hem of haar gezien worden. Dat geldt andersom ook. Dat de verdachte zijn of haar verhaal in de ogen van de rechter kan vertellen." Het gaat dan voornamelijk om de zaken waarbij personen een grote rol spelen. Van der Meer: "Denk dan dus aan grote strafzaken maar ook aan kinderzaken, echtscheidingen. Dan is het juist goed dat dat oogcontact er is."

Niet alles onder elkaar

Het is niet zo dat meteen alle zaken weer fysiek worden behandeld. De rechtbank Noord-Nederland gaat over op een soort hybride systeem, zo zegt Van deer Meer: "Zaken waarbij het gaat om de levering van partij goederen bijvoorbeeld of een boedelscheiding en hoe dat moet worden opgelost. Als de partijen en de advocaten dat aan een rechter komen vertellen is dat contact nu minder van belang. Die zaken handelen we nu dus online af." Dat wordt als het aan de president van de rechtbank ligt niet de toekomst: "Ik denk dat goed is dat zaken in een zittingszaal afgehandeld worden. Daar gebeurt soms iets magisch in de interactie tussen partijen en rechter. Daar kan digitale techniek niet tegenop."

Stapels werk

Nu de rechtspraak zeven, acht weken heeft stilgelegen, ligt er nog een flink aantal zaken te wachten. Toch valt het mee met de stapels werk, denkt Van er Meer: "Kijk, advocaten riepen zeven, acht weken geleden heel hard dat de rechtspraak dicht moest. Dat was terecht want de veiligheid gaat voor. Nu hebben we allemaal maatregelen genomen en zijn er klaar voor. Ja, er zijn achterstanden maar we hebben veel zaken die we op de plank hadden liggen wel af kunnen handelen. Dus het is niet zo dat we twee maanden achterlopen."