Coronanieuws 8 mei: uitbraak in azc Sneek, twaalf mensen op intensive care in Fryslân

Het ziekteverzuim in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste verzuim in zeventien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In vrijwel alle bedrijfstakken was een toename van het verzuim te zien. In de zorg en de industrie was het verzuim het hoogst. Het CBS zegt niet wat de invloed van de uitbraak van het coronavirus is op het ziekteverzuim, omdat het bureau geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken.

Het verzuim was het hoogst in de gezondheidszorg en de industrie (6,7 procent). In de gezondheidszorg was dat vorig jaar nog 6,1 procent, in de industrie 5,8 procent. Met een percentage van 6,2 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Het verschil met vorig jaar (6,1 procent) is wel nihil.