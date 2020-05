Diks door het stof bij afscheid: "Ik had wachtgeld meteen moeten weigeren"

Isabelle Diks van GroenLinks is donderdagmiddag bij haar afscheid in de Tweede Kamer door het stof gegaan. "Ik had het wachtgeld meteen moeten weigeren en de vergoeding eerder moeten stoppen", schrijft de oud-wethouder van Leeuwarden, die nu wethouder geworden is in Groningen, in haar afscheidsbrief. Diks kwam de afgelopen tijd in opspraak omdat ze naast haar inkomen als Kamerlid gebruik maakte van een wachtgeldregeling en niet transparant was over haar verblijfplaats. Diks kreeg meer verblijfskosten doordat ze ingeschreven stond in Leeuwarden, terwijl ze eigenlijk in Den Haag woonde.