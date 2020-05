Kappers hebben het smoordruk: "Telefoon staat sinds gister roodgloeiend"

Kappers moeten zich natuurlijk wel houden aan de coronamaatregelen en dus is er minder ruimte dan normaal. "Op sommige dagen werken we hier met acht mensen en dat mag niet meer. Daarvoor is de ruimte te klein", zegt De Groot. Haar zaak kan daarom nog maar met vier kapsters knippen. Om de drukte toch op te vangen zullen ze vaker en langer open zijn.

Doordat mensen zo lang niet met de kapper konden, hebben sommigen zelf de schaar of de tondeuse maar gepakt. "Ik denk dat we leuke coronacoupes krijgen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel mooi dat mensen zichzelf nog wel hebben kunnen redden. Wij hebben ook nog wat kleurtjes verkocht, zodat mensen het zelf bij konden werken. We zullen zien wat we binnenkrijgen", zegt De Groot. "Misschien hebben we wel wat meer tijd nodig voordat de boel weer hersteld is."