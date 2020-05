De vlag op de kerk van Menaam hangt al dagen op halfstok

Kerkrentmeester Johannes Vogel van Menaam legt uit hoe het zover kon komen. "De vlag stond 5 mei prachtig te wapperen. Maar vanuit de tuin zag ik dat hij vastzat. Dat is in 2014 al eens eerder gebeurd, mar toen kon de wind de vlag weer losmaken. De vlag zat toen met een klein puntje vast. Maar de vlag zit nu op minimaal drie plaatsen vast. De vlag is om het kruis heen geslagen."

Ook maar schoonmaken

Vogel was van plan om Monumentenwacht te bellen. "Ik dacht: die kunnen met een klimmer komen om het op te lossen. Maar zij mogen dat niet meer doen. Dan moet er ook een telescoopkraan mee en dat kost wel een paar centen. Maar nu is er een gecertificeerd bedrijf uit Sint-Nicolaasga, die zulk werk aan torens doen. En die mensen kunnen voor dezelfde prijs het hekwerk ook schoonmaken. Dus die moeten maar komen dachten wij. De toren is van de kerkelijke gemeente, dus wij moeten er zelf voor opdraaien". Vrijdag komen de mannen om de valg er weer vandaan te halen.

De kerkrentmeester hoopt wel dat het de laatste keer is. "Wij moeten nu zien hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Het is een hele operatie om zo'n vlag daar vandaan te halen. Misschien moet de vlaggenstok korter. Wij moeten een oplossing vinden."