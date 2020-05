Rijscholen mogen de weg weer op: er valt heel wat in te halen

"Het is een aardige klap geweest", zegt Lykelema. "Op 15 maart kregen wij te horen dat wij ook in lockdown moesten. Voor alle lessen was het exti, zelfs de motorgroepen. Wij vallen onder de contactgroepen. Dan zit je qua inkomen direct op nul. Maar de kosten gaan wel door. Als je nog wat vet op de botten hebt, kun je het nog redden."

Steun

Er kon wel steun komen, maar dan moesten het privé- en het zakelijke adres op twee plaatsen zijn. "En bij de meesten is dat op hetzelfde adres. Maar gelukkig kon dat met het ministerie wel opgelost worden", geeft Lykelema aan. "Ik hoop dat er geen rijscholen omvallen. Maar als je het al lastig had voor deze crisis en dit komt er nog bij, dan is de kans groot dat je het niet redt. Dat is dan jammer voor de leerlingen die daar rijden."

Er valt nog wel wat in de halen, zegt hij. "Er zijn vanaf 16 maart 300.000 examens in Nederland die niet zijn doorgegaan."