Mevrouw Zuidema door corona gescheiden van haar zoon met kanker: 'Hij maakt elke dag een vlog"

Adriaan Kok heeft een hersentumor. Hij is geopereerd en heeft chemobehandelingen gehad. Hij voelt zich nu goed, zo vertelt hij. Maar een tijd lang kwam hij zijn huis niet uit. Ook de boodschappen werden bezorgd. Alles om te voorkomen dat hij met zijn kwetsbare gezondeheid corona op zou lopen. Sinds een aantal weken gaat hij wel 's ochtends vroeg als de zon opkomt het veld in. Dan is er niemand. Sinds die tijd is hij 'poldervlogger'. Elke morgen krijgt moeder en andere familieleden een vlog toegestuurd en kan moeder ook zien hoe het met haar zoon gaat.

Adriaan denkt dat hij dat vroeg opstaan er wel in houdt. Want het is prachtig om de zon te zien opkomen. Moeder vraagt of hij nog iemand anders is tegengekomen. Ja, een andere wandelaar en nog iemand die foto's maakte. "Maar voel je je goed?", vraagt moeder. "Ja hoor", zegt hij.

Mevrouw Zuidema kijkt elke dag vol spanning uit naar de nieuwste vlog. Als hij ook maar iets later is dan normaal belt ze. In het zonnetje in de tuin bekijkt ze de nieuwste vlog en lacht. "Onze poldervlogger". Lacht ze, en ze kruipt in het scherm van haar telefoon. "Dit trekt hem er doorheen, en ons ook". Eind augustus is ze jarig. Ze hoopt dat Adriaan er dan bij kan zijn. In het echt.