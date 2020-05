Friezin in het buitenland: "We mogen 1 kilometer van huis vandaan"

Net als in Nederland gaat Spanje heel langzaam weer open. Friezin in het buitenland Geartsje de Vries, oorspronkelijk uit Workum, woont in het Catalaanse Mataró. "We hebben hier wel gehad dat de politie naar het tijdstip keek op je kassabonnetje van de supermarkt, om te controleren of je niet te lang buiten was."