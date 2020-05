Videodagboek: "Ik ben benieuwd hoe het nu gaat, dus laat maar komen die training!"

Tristan Bangma (22) wennet yn Apeldoorn, mar waard berne yn Donkerbroek en is para-hurdfytser. Doe't er tsien jier wie kaam hy der achter dat hy net goed sjen kin. Yntusken sit hy yn de nasjonale seleksje en wûn er yn 2016 goud op de Olympyske Spelen yn Rio de Janeiro. Sûn en fit bliuwe foar de folgjende Olympyske Spelen hat no syn prioriteit, dus hy is in soad dwaande mei krêfttraining.