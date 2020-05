Boswachter vindt eerste smaragdlibel op Ameland

Het is voor het eerst dat de smaragdlibel op Ameland is gevonden. De libel wordt het meest in het zuidoosten van Fryslân gezien, maar komt bijna niet voor in het noordwesten. Dat geldt al voor het vasteland. Daarom is de waarneming op het eiland bijzonder.

Boswachter Pater is blij met zijn vondst: "Mijn libellenseizoen kan niet beter beginnen", zo schrijft hij. Hij vond het beestje bij de BP-pas, die genoemd is naar BP (British Petroleum) die in de jaren 60 een opslagplaats op deze locatie had.