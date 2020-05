De Harmonie gaat niet open voor dertig man publiek

"100 is nog te weinig "

De kracht van de theater is dat mensen samen een voorstelling meemaken en dat kan nu niet. Als het maximale aantal bezoekers omhoog gaat van dertig naar honderd is dat nog te weinig, zegt Van der Woude. Maar, voegt ze eraan toe, we hebben ook een maatschappelijke functie en zullen er alles aan doen om nieuwe dingen te organiseren,

"Topjaar loopt sneu af "

Het steunfonds dat het kabinet aankondigde, is heel belangrijk voor De Harmonie. De afgelopen jaren heeft de schouwburg flink wat geld uit de markt gehaald. Dat ligt nu ook stil en dus komt er ook geen geld binnen. "Aan het begin van dit jaar dachten we nog dat het een topjaar zou worden. Sneu dat dat nu niet gebeurd is. Wij zijn terug bij af", zegt Van der Woude.

De Harmonie zal niet zo snel omvallen, maar dit kan niet geen eeuwigheid gaan duren. aldus de directeur. Ze wil in het najaar weer open gaan als dat mogelijk is.