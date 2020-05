Sportscholen en wellness-centra nog maanden dicht: "Het is onbegrijpelijk"

Wellness-centrum Leeuwerikhoeve in Burgum zit midden in een grote verbouwing. Eigenlijk zou het nieuwe deel op 4 september feestelijk geopend worden, maar door de coronacrisis heeft eigenaar Eric Humme dat naar voren gehaald. Bouwvakker hebben in weekenden doorgewerkt zodat op 1 juni alles klaar is. Zo hoopt Humme de schade van de afgelopen maanden wat op te kunnen vangen.

De schok was dan ook groot toen hij woensdag naar de persconferentie keek: "Het is onbegrijpelijk. We hebben hier 7.000 vierkante meter. Dat biedt veel meer ruimte dan de horeca in bijvoorbeeld het centrum van Leeuwarden." De horeca mag vanaf de komende maand weer dertig gasten binnenlaten. Dat had voor Humme niet uit gekund, maar op 1 juli mogen er weer 100 mensen naar binnen. Dat zou voor hem wel een oplossing zijn. "Wij laten het hier nu bij zitten. Wij kijken nu met de branchevereniging of we toch voor 1 september open mogen."