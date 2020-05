Flink wat maatregelen, maar golfers zijn volgende week weer welkom in Beetsterzwaag

Toch is Golfclub Lauswolt ook al voorbereid op een heropening van hun clubgebouw. Het terras is bijvoorbeeld groter gemaakt en tafels en stoelen staan ver uit elkaar. Grootste voorwaarde is dat er toestemming komt van de gemeente waar de golfbaan in ligt. In Beetsterzwaag is dat de gemeente Opsterland.

Niettegenstaande het feit dat de golfers vanaf komende week het gras weer op kunnen is er ook nog teleurstelling. Midden mei stond de 'Lauswolt Open' op de kalender. "Dat kon natuurlijk niet, want daar komen veel mensen op af", zegt bestuurslid Jan Klaver. "De honderd beste spelers van ons land komen dan hierheen. Wij hebben nog geprobeerd het uit te stellen, maar dat kon niet", vertelt Klaver.