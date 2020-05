Buma: niet alles moet afhangen van handhaving

Dat overleg komt na de versoepeling van de coronamaatregelen. "Het belangrijkste is dat er nu meer open kan", zegt Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. "En het kan ook allemaal iets sneller open dan we eerst verwachtten. Er is nog veel te wensen over, maar de richting waar we opgaan is heel gunstig."

Niet alles moet straks afhangen van de handhaving, zegt Buma. Mensen moeten vooral zelf verantwoordelijkheidsbesef hebben. "Dus thuisblijven bij klachten, niet de drukte opzoeken, afstand houden. Als mensen dat doen, dan komen we er. Als we het alleen van de handhaving moeten hebben, dan is er nooit genoeg om alles te kunnen handhaven."

Ruimte voor recreatiesector belangrijk voor Fryslân

"Helaas zitten we hier nog heel lang in vast. Het is mooi dat het nu goed gaat, maar dat betekent niet dat het goed blijft gaan. Ook voor de ondernemers blijft het onzeker, maar voor Fryslân is het wel heel belangrijk dat de recreatiesector meer ruimte krijgt en veel meer kan doen dan tot nu toe."

Grote evenementen kunnen echter niet doorgaan totdat er een vaccin is. "We houden nog heel lang een situatie die voor ons niet normaal is. Je kunt niet iets verzinnen waarbij grote manifestaties door kunnen gaan. Met 50.000 mensen bij elkaar heb je zomaar weer een piek. En dus houden we nog heel lang beperkende maatregelen. Maar de basis is gunstig, het gaat de goede kant op."