Zeearenden in De Alde Feanen paren wel, maar broeden niet voor de camera

Is het teleurstellend dat de zeearenden juist een plek hebben gevonden zonder camera? "Natuurlijk, we hadden er graag een camera bij gehad. Maar de natuur laat zich niet dwingen. En ik vind het ook wel een beetje mooi, dat die beesten denken: 'ja mensen, dat hebben jullie mooi bedacht, maar we doen het lekker anders'."

Volgend jaar weer?

Of er volgend jaar opnieuw camera's in De Alde Feanen hangen is nog even afwachten. Dijkstra: "We hebben het er wel even over gehad, of het ook mogelijk is om een camera bij dat nieuwe nest te krijgen. Het is technisch gezien wel heel ingewikkeld. Als het een beetje kan, dan proberen we het wel. Maar je moet niets verstoren, zeearenden zijn daar wel een beetje gevoelig voor."

Broedsucces is het belangrijkst

Al met al is Dijkstra tevreden over de beelden die de afgelopen periode zijn vastgelegd. "Het is schitterend wat je ziet. De buizerd komt langs, de zwarte kraai, appelvinkjes, nijlgans, de steenmarter. Het was een heel dynamische periode. Het broedsucces kon je dan niet zien, maar dat er succes was, is voor ons als vogelliefhebbers het belangrijkste."