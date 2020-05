Cambuur-directeur: kort geding is de wedstrijd van het jaar

Volgens De Graaf is het kort geding het enige waar ze bij de club momenteel mee bezig zijn. Cambuur stond bovenaan in de eerste divisie, maar de KNVB besloot dat er vanwege de coronacrisis niemand promoveert of degradeert.

Cambuur wil dat besluit laten toetsen door de rechter, omdat het besluit niet volgens de reglementen zou zijn. De club heeft het kort geding aangespannen met De Graafschap. Die club stond tweede, een plek die normaal gesproken ook recht geeft op promotie. Beide clubs worden in de rechtszaal vertegenwoordigd door Dolf Segaar. Die had liever een nieuwe algemene ledenvergadering gezien met alle betaaldvoetbalclubs, maar zo'n vergadering komt pas later.