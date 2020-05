Fietsers gewond na botsingen in Ryptsjerk en Drachten

Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De fietser is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto raakte flink beschadigd bij de botsing.

Ook in Drachten

Aan de Eikesingel in Drachten is een oudere man op een fiets ook gewond geraakt na een botsing met een auto. Door de aanrijding viel de man van zijn fiets. Omstanders regelden een stoel, waarop de man kon zitten in afwachting van de hulpdiensten. Die hebben de man naar het ziekenhuis gebracht.