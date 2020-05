Zelfs de Elfstedenvereniging denkt na over coronavirus: "Hoe moet dit in hemelsnaam?"

Want grote evenementen mogen niet doorgaan, zolang er geen vaccin is. En dat kan nog wel even duren.

Mocht het komende winter voor het eerst sinds 1997 koud genoeg zijn, dan is het dus nog maar de vraag of er geschaatst kan worden. "We hebben het hier met het bestuur ook over gehad", zegt voorzitter Wiebe Wieling. "Hoe moet je dit in hemelsnaam adresseren als de situatie zich voordoet? Ik heb er nog geen antwoord op, maar we moeten er wel over nadenken."

26.000 schaatsers op een hoopje

Anderhalve meter afstand houden bij een Elfstedentocht is in elk geval onmogelijk. "26.000 schaatsers die 's ochtends vroeg bij elkaar komen om te vertrekken... dat is een heel ingewikkelde vraag, voorzichtig uitgedrukt."

Toch denkt Wieling niet dat het zover komt. "Als de kans op een tocht waar we al zo lang op wachten zich voordoet, dan gaat dat denk ik voor. Maar laten we hopen dat er over een halfjaar een vaccin is."