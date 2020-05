Vijf Leeuwarders aangehouden vanwege drugshandel

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie klachten had gekregen over drugshandel op meerdere plaatsen in Leeuwarden. Daarop politie begonnen met een onderzoek en hebben ze invallen gedaan in twee woningen in de Schepenbuurt, twee in de Vrijheidswijk en een winkel aan de Tuinen. Bij die invallen hebben ze vijf mannen aangehouden.

Naast het geld heeft de politie ook telefoons, computers, administratie en drugs in beslag genomen. De vijf verdachten zitten nog vast. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.