Voorzitter SC Heerenveen: geen publiek bij wedstrijden betekent doodsteek voor clubs

Heerenveen overleeft het eerst nog wek, zegt Roozemond. "Iedere club heeft hieronder te lijden, ook SC Heerenveen. Op heel korte termijn maken we ons geen zorgen, maar we zijn het erover eens: dit moet niet te lang gaan duren. Het is geen bodemloze put." Alles hangt er dus vanaf wanneer er een vaccin is. "Als dat over achttien maanden is, dan wordt het lastig. Is er over drie maanden een vaccin, dan is er geen probleem."

Andere oplossingen zoeken

Wat Roozemond betreft moet er toch gekeken worden naar het toelaten van publiek, al is het met de anderhalve meter afstand tussen de supporters. "We moeten als hele sector heel duidelijk kenbaar maken dat voetballen zonder publiek voor ons een no go is. Dat gaat heel moeilijk worden om te overleven. Er moet een andere oplossing komen. Wel binnen de mogelijkheden die er zijn natuurlijk, maar er moet een bestaansmodel komen. Alles is beter dan helemaal zonder publiek."