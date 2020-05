Voortgezet onderwijs begin juni weer los: "Het wordt niet weer zoals het was"

Er zijn dus nog veel vragen over hoe het allemaal komt.

"Ja, die vragen zijn er al langer, maar we hebben nog niet alle antwoorden. We hebben de laatste tijd het afstandsonderwijs vormgegeven, dat blijft denk ik wel onderdeel van het onderwijs. We gaan echt niet terug naar hoe het allemaal was. Het wordt een mix. Maar wat betekent dat voor de schoolgebouwen, voor de inrichting? Dat is nog niet allemaal duidelijk."

Waarom zou je niet terug kunnen naar hoe het was, als er ooit een vaccin is?

"We hebben in deze drie maanden veel geleerd. Zo is het niet altijd nodig om met 30 leerlingen in een klas te zitten. Dat was op veel plekken ook al niet meer zo. Afstandsonderwijs kan heel effectief zijn. Waarom zouden we dat dan loslaten? Dan geven we meer aandacht aan het sociale aspect."

In het basisonderwijs is niet iedereen even blij met het opengaan van de scholen. Hoe zit dat bij jullie?

"Dat geldt hier ook. Zolang er nog geen vaccin is en nog niet alle bedreigingen weg zijn, zullen er mensen zijn die angsten hebben. Dat zal na juni een klein groepje zijn, de meeste hebben wel vertrouwen. De geluiden die we tot nu toe horen is dat mensen wel weer naar het werk gaan. Maar er zullen altijd collega's met twijfels zijn."