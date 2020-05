Margreet de Graaf van GGD Fryslân: "Die 1,5 meter houden we misschien wel 1,5 jaar vol"

Langzaamaan komt er weer wat meer vrijheid. Dat is woensdag duidelijk geworden, na de persconferentie van het kabinet. Steeds meer sectoren kunnen een beetje los, maar wel onder voorbehoud, zodat het niet de verkeerde kant weer uit gaat met het aantal besmettingen. De GGD is hier op voorbereid met een zogenoemde 'exitstrategie'. "We spreken zelf liever van een transitiestrategie, want helemaal eruit komen we voorlopig niet", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Dat zei minister De Jonge ook in de persconferentie: pas als er een vaccin is, kun je opnieuw bekijken of je het helemaal los kunt laten."

Controlestadium

Tot die tijd zullen we volgens De Graaf in een soort van controlestadium komen, waarin een aantal regels er gewoon in blijft. "Die anderhalve meter houden we misschien wel anderhalf jaar vol. Dat betekent dat we samen met het RIVM kijken waar we een toename van het virus zien. Daarvoor moeten we dus veel gaan testen en contactonderzoek gaan doen, om mensen te alarmeren dat ze misschien in contact zijn geweest met een coronapatiënt en zich moeten laten testen."

Reproductiegetal

Als de maatschappij weer wordt losgelaten, is de kans op een nieuwe uitbraak groot. "Het reproductiegetal in Nederland is nu één. Dat betekent dat van elke positief geteste persoon je minder dan één nieuwe positief geteste persoon krijgt." Als dat getal laag blijft gaat het goed, maar als het reproductiegetal hoger dan één wordt, komen er veel meer besmettingen. "Hoe hard het stijgt, moeten we onder controle houden. Maar dat het gaat stijgen, weet je wel zeker als iedereen meer met elkaar in contact is. Daarom is het zo belangrijk dat, ook al kunnen we iets meer ons leven oppakken, we het niet helemaal loslaten."

In stapjes

Volgens De Graaf moeten we alles in stapjes blijven aanpakken. "Bijvoorbeeld wel op het terras zitten, maar niet binnen, niet meer dan 30 mensen bij elkaar, goed afstand houden van elkaar, hygiënisch blijven en thuis blijven met klachten is het belangrijkste. Als we dat allemaal doen, heb je de kans dat elke positieve patiënt maximaal één ander aansteekt."

Meesters, juffen en jeugdtrainers mogen sinds donderdag ook worden getest. Zij kunnen via de bedrijfsarts aangeven dat ze getest willen worden. "Natuurlijk beginnen we daar vandaag mee, want daar wil je niet mee wachten tot de eerste schooldag. Dat gebeurt ook op de testlocatie die al was ingericht. Daar is ruim voldoende plek."