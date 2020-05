Nieuw fietspad langs De Lende verslechtert alleen maar verder

Het fietspad zou eerst worden gemaakt van beton, maar dat voldeed niet aan de eisen van Wetterskip Fryslân. Toen is er gekozen voor een fietspad van asfalt op een lichte betonfundering. Maar daar kwamen al snel scheuren in.

Vooral bij winningslocatie

Ronald Westenberg van D66 constateerde dat de scheuren zich vooral voordeden ter hoogte van de gaswinning in Blesdijke en dat de situatie alleen maar verslechtert. Westenberg had er in november ook al vragen over gesteld. Toen zei de wethouder dat hij in gesprek was met de aannemer.

Nu heeft Jongebloed beloofd dat de aannemer en een ingenieursbedrijf voor de zomer met een rapport komen over de oorzaak. Dat kan volgens hem liggen in het ontwerp of de uitvoering. "Dan wordt ook duidelijk hoe het hersteld wordt."

D66 wilde ook weten wat er gebeurt met scheve en verzakte stoepen door de aanleg van glasvezelkabels. Ook dat wordt afgestemd met de aannemer, zegt Jongebloed. "Plekken die niet voldoen aan de kwaliteit die we verlangen worden bij de oplevering door de aannemer hersteld."