Ruim 2.000 reacties op enquête van KBO-PCOB over bezoekregeling verpleeghuizen

KBO-PCOB wil weten, met op initiatief van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) welke invloed het eerdere visiteverbod had op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten, en wat er nodig was om deze maatregelen vol te houden.

Behoefte aan meer contact

Het grootste deel van de respondenten zegt behoefte te hebben aan meer contact. Bijna zeventig procent zegt begrip te hebben voor de lockdown om het coronavirus te bestrijden, maar ongeveer de helft zegt ook dat er te weinig mogelijkheden zijn om contact te houden met hun familielid in het verpleeghuis.

Bij een grote meerderheid is er verdriet (73%) dat ze niet meer bij hun naaste op visite mogen en er is ook angst (26%). Ook voor de bewoners zelf zien zij die effecten. Zo is er eenzaamheid (76%), verdriet (66%), heeft het gevolgen voor de kwaliteit van leven (62%) en is er angst (35%).

Op de vraag of de bescherming van bewoners, mantelzorgers en andere voor het coronavirus opwegen tegen het niet op visite te kunnen bij bewoners en mogelijke nadelige gevolgen voor hun welzijn, is veertig procent het eens. 37 procent is het ermee oneens.

25 verpleeghuizen klein beetje open

Met ingang van maandag 11 mei is er in 25 verpleeghuizen verspreid over het land, onder strikte voorwaarden, één vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB is blij met het besluit: "In de vorige persconferentie was er eigenlijk geen perspectief voor de bewoners en hun familieleden. En nu hebben we weer een stip op de horizon."

Veel bezorgde mensen namen contact op met de seniorenorganisatie. Vanderkaa: "We hebben gisteren nog mensen aan de telefoon gehad die vroegen of we extra druk konden uitoefenen om te zorgen dat er die avond nog een eerste stap zou worden gezet."

De organisatie heeft de afgelopen weken veel overleg gevoerd met het ministerie en is blij dat de proef wordt gedaan. Maar nog lang niet iedereen kan zijn familie binnenkort weer zien. "De meeste mensen begrijpen dat het stap voor stap moet. We hopen dat er snel een vervolg kan komen, maar het moet veilig kunnen gebeuren."

9% heeft geen contact

Om toch in contact met een naaste in het verpleeghuis te blijven, wordt met name telefoneren (58% en beeldbellen (43%) genoemd. Negen procent geeft aan dat er op dit moment geen mogelijkheid is om contact te hebben.