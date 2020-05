Eelke Bakker (109), oudste man van de Benelux, overleden

Eelke Bakker, de oudste man van de Benelux, is in zijn woonplaats Dokkum overleden. Hij is 109 jaar en 280 dagen oud geworden. "Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat in bijzijn van zijn dierbaren is overleden onze lieve zorgzame vader, schoonvader en fantastische (oude) opa", staat er in de rouwadvertentie.