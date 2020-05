Burgemeester Kramer: "Niet denken dat alles weer kan"

"De versoepeling geeft ons allemaal weer wat perspectief, met stapjes gaan we voorzichtig naar een normale situatie. Daar is iedereen blij mee." Maar om dat perspectief te behouden, moet het aantal besmettingen onder controle blijven. "Ik reken vooral op de mensen zelf. De nadruk ligt echt op eigen verantwoordelijkheid. Er komt ook wel controle van politie en boa's, maar daar moet het niet van afhangen."

"Ik denk dat we het met z'n allen aan kunnen"

Kramer is daar optimistisch over, omdat het tot nu toe ook naar tevredenheid is verlopen. "Het is heel spannend of iedereen zich eraan houdt en wat dat met de besmettingsgraad doet, maar ik denk dat we het met z'n allen aan kunnen. De afgelopen weken hebben mensen zich er heel goed aan gehouden, over het algemeen. Ik merk het zelf ook op straat: mensen nemen afstand, houden alles goed in de gaten. In die zin heb ik er wel vertrouwen in, maar zeker ben je natuurlijk nooit."

Enthousiasme en creativiteit

Dat sommige ondernemers weer deels aan de slag kunnen, maakt ook Kramer blij. "Ze hebben een paar heel lastige weken gehad en willen graag weer aan het werk. Je ziet dat heel veel ondernemers creatief bezig zijn, in Dokkum denken ze bijvoorbeeld na over de horeca: moet de stad één groot terras worden, of moet dat anders worden aangepakt? Het is nog even wachten op wat daaruit komt, maar er is veel enthousiasme en creativiteit."