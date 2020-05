Ooststellingwerf: geen parkeergeld heffen bij natuurgebieden

Natuurmonumenten neemt dit jaar een besluit over het betaald parkeren, maar in de gemeente Ooststellingwerf wil de raad daar voorlopig niet aan meewerken. Betaald parkeren is volgens een groot deel van de raad slecht voor recreatie en toerisme.

"Prematuur"

Voor Ooststellingwerf zou het alleen gaan om een parkeerterrein bij het Fochteloërveen. Wethouder Fimke Hijlkema vertelde de raad dat Natuurmonumenten geen plannen heeft om daar parkeergeld te heffen. GroenLinks vond het daarom een zinloze motie. En Tammo Munting van D66 zei: "Het is prematuur en we gaan er niet over."

In de motie tegen betaald parkeren, die met tien stemmen tegen drie werd aangenomen, werd ook het nationaal park Drents Friese Wold genoemd. Natuurmonumenten heeft in dat park echter geen grond binnen de gemeentegrenzen van Ooststellingwerf. Het complete gebied ligt in de gemeente Westerveld in Drenthe. Ook daar heeft de raad een motie aangenomen tegen het betaald parkeren.