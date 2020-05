Langzaamaan meer campingreserveringen: "Mensen zoeken nu in Nederland een plekje"

"Het is mooi weer en meivakantie, dus ik ben blij dat er mensen staan", vertelt Louise Hoekstra. Samen met haar broer runt ze Camping Pasveer. Afgelopen maand zaten ze wel even met de handen in het haar. "Van alles is geschrapt rondom de paasdagen, zoals een theaterstuk in het kader van 75 jaar vrijheid dat hier in ze boerderij zou zijn. Wij zagen onze omzet down the drain gaan."

Zelfvoorzienend

"Nu komen er gelukkig weer mensen." Dat zijn voor het grootste deel mensen met campers, die zelfvoorzienend zijn met een eigen toilet. "Het toiletgebouw is nog dicht." Er komen nog wel veel bootjesmensen uit Sneek met een vaste ligplek, maar niet veel passanten. "Die kunnen niet gebruikmaken van het sanitair."

Per 1 juli kunnen Hoekstra en haar broer weer los. "In het hoogseizoen kunnen wij in ieder geval mensen verwelkomen. Mensen die anders naar het buitenland zouden, zoeken nu in Nederland een plekje. De Sneekweek gaat niet door, die was anders wel een mooie week voor ons."

Voldoende afstand houden

Een campinggast die het al wel aandurfde: "Wij hebben een douche en wc aan boord, dat was een vereiste. We kunnen geen gebruik maken van het toiletgebouw. Mits we voldoende afstand houden van de andere campinggasten was het toegestaan om hier naartoe te gaan. We zijn er heel blij mee. En met dit mooie weer, wat wil je nog meer?"