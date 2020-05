Burgemeester Schiermonnikoog: "Versoepeling goed nieuws voor de Waddeneilanden"

"De versoepeling is natuurlijk goed nieuws voor alle Waddeneilanden", vindt de burgemeester. "Wij hebben het echt moeilijk. Onze ondernemers hebben het zwaar. Daarom zijn we blij dat we weer kunnen starten en dat we weer mensen kunnen verwelkomen."

Overleg

Woensdag is er op Schiermonnikoog overleg geweest met de betrokken partijen, zoals de politie, huisartsen, winkeliers en vervoersbedrijven. Zij denken na over hoe ze de komende tijd op een zo'n goed mogelijke manier kunnen werken. Dat doen ze in samenwerking met alle eilanden.

Ook wanneer de toeristenstroom straks weer gaat toenemen, moet iedereen zich houden aan de afspraken, benadrukt Van Gent.

"We moeten ons houden aan de afspraken en ook onze gasten moeten dat gaan doen. Maar wij zijn het wel gewend, de drukte in de zomer. Als we er met zijn allen om gaan denken, zijn mensen hier weer van harte welkom en gaan we kijken hoe we het op een zo veilig mogelijke manier kunnen regelen."