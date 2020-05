Coronanieuws van 7 mei: Geen nieuwe coronasterfgevallen; aantal IC-patiënten onder de 600

Gemeentes moeten goede afspraken met alle sectoren maken over hoe ze zoveel mogelijk weer open kunnen én bekijken wat er moet gebeuren als het niet goed gaat. Dat is de uitkomst van een overleg dat de burgemeesters van alle Friese gemeentes donderdag hebben gehad.

Dat overleg komt na de versoepeling van de coronamaatregelen. "Het belangrijkste is dat er nu meer open kan", zegt Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. "En het kan ook allemaal iets sneller open dan we eerst verwachtten. Er is nog veel te wensen over, maar de richting waar we opgaan is heel gunstig."

Niet alles moet straks afhangen van de handhaving, zegt Buma. Mensen moeten vooral zelf verantwoordelijkheidsbesef hebben. "Dus thuisblijven bij klachten, niet de drukte opzoeken, afstand houden. Als mensen dat doen, dan komen we er. Als we het alleen van de handhaving moeten hebben, dan is er nooit genoeg om alles te kunnen handhaven."

