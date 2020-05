Kapper Kingma hoopt op verantwoordelijkheid van klanten

Zeven weken lang heeft Kingma zijn kapsalon in de Leeuwarder wijk Westeinde al dicht. Samen met zijn vrouw runt hij de zaak al 34 jaar, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. "In het begin hadden we er nog wel begrip voor dat we de kapperszaak moesten sluiten, maar later vond ik het moeilijker. Hier op het parkeerterrein zag ik allemaal auto's met mensen die met z'n allen de supermarkt in doken, terwijl wij voorzorgsmaatregelen hadden genomen die we niet mochten gebruiken omdat we niet open mochten."

Maatregelen

Nu is Kingma blij dat de zaak weer open kan, al is het met speciale maatregelen. "We hebben speciale wanden tussen de stoelen gezet, en we knippen minder klanten. Die moeten allemaal op afspraak komen en als ze zich niet lekker voelen, moeten ze thuis blijven. Ik hoop dat klanten zelf die verantwoordelijkheid nemen." Bovendien heeft Kingma ontsmettingsmiddel ingeslagen om na iedere knipbeurt de zaak weer schoon te maken.

Kingma heeft ook mondkapjes aangeschaft, maar die zijn niet verplicht. "Nee, dat hoeft niet maar als klanten zich daar veiliger bij voelen, dan liggen ze bij ons klaar. Ook voor ons personeel trouwens, als die prettiger werkt met een mondkapje." Volgende week opent Kingma de deuren. "It giet oan, ik denk dat alle kappers in Friesland blij zijn."