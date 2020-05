Anne Hettinga wil voorkomen dat 'te veel reizigers' in bus of trein stappen

Arriva is eerst niet van plan om delen van treinen en bussen af te sluiten om zo het aantal reizigers te beperken. Wel komen er speciale looproutes en voorzieningen in trein- en busstations, om ervoor te zorgen dat de reizigers daar niet dichter bij elkaar hoeven te komen dan op de afgesproken anderhalve meter. In trein of bus is dat niet te doen, en daarom wordt het gebruik van mondkapjes eerst verplicht in het openbaar vervoer. "Daar zullen wij ook op handhaven, reken daar maar op." Voor de eigen medewerkers heeft het bedrijf voldoende mondkapjes op voorraad. De reizigers moeten zelf een mondkapje kopen of maken. Een sjaal of hoofddoek gebruiken als alternatief is niet toegestaan.