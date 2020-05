Versoepeling van coronamaatregelen: dit is het stappenplan van het kabinet voor de zomer

Rutte geeft ook aan begrip te hebben voor de sectoren die nog even moeten wachten en nu buiten de boot vallen. "Dit kan hard aankomen. Maar aan hen wil ik zeggen dat er in een tweede steunpakket extra aandacht komt voor hun situatie."

Minister Hugo de Jonge benadrukt wel over het coronavirus: "Wanneer is het coronavirus niet meer allesbepalend voor onze samenleving? Dat is eigenlijk pas als er een vaccin is. Maar wanneer dat er is, is nog onzeker. Dat betekent dat we langere tijd moeten leven met het virus. We moeten door naar een controlefase, in afwachting van het vaccin en zonder dat het virus weer om zich heen grijpt."

Basisregels

De coronamaatregelen zijn daar zeer belangrijk voor, zegt De Jonge. "Het succes van onze aanpak valt of staat met de basis die we met elkaar in de samenleving hebben gemaakt. Om het virus onder controle te houden zullen we het weer samen moeten doen." Daarom blijven de basisregels zoals thuis blijven bij klachten, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuis werken, goed handen wassen etc. nog altijd van kracht. "Ons gedrag kan het verschil maken door ons gedisciplineerd te houden aan deze afspraken."