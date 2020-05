Onderzoek naar moedermelk in de strijd tegen corona

Arts-microbioloog Anne-Marie van Elsacker weet niet of een dergelijk onderzoek wel eens eerder is uitgevoerd. In moedermelk zitten antistoffen tegen virussen en bacteriën en die baby's beschermen. Omdat de melk wordt gedronken, gaan de antistoffen het maagdarmkanaal in en worden daar in het lichaam opgenomen. Het zijn andere antistoffen dan die in het bloed. De vraag is of antistoffen die baby's beschermen ook volwassenen kunnen helpen, bijvoorbeeld in geconcentreerde vorm.

Voor het onderzoek worden dertig vrouwen gezocht die corona hebben gehad en die borstvoeding geven. Zij moeten bereid zijn de melktoestroom op gang te houden voor de wetenschap. Die vrouwen vinden zal nog niet zo gemakkelijk zijn, zegt van Elsacker. Maar alles wat kan bijdragen in de strijd tegen het coronavirus is welkom. Als het niet op grote schaal kan worden toegepast en wel voor een beperkte doelgroep, is dat ook winst.