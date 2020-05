Recreatie Súdwest-Fryslân ervaart wisselende effecten van coronacrisis

Jan IJben van Ottenhome Heeg: "Wi jzijn al 35 jaar actief in de bootverhuur, tot jachten van 14 meter. Maar we doen ook groepsaccomodatieverhuur met een hotelschip, wij hebben een zeilschool, doen evenementen en repareren en verkopen boten. Ons geluk is dat we veel doen. Alles met groepen ligt stil, maar de verhuur gaat wel door. In plaats van Duitsers zijn het nu Nederlanders die komen. De reparatie en verkoop gaat ook nog wel wat door."

IJben ziet wel dat er verschillen zijn tussen de Veiligheidsregio's. "Er is een centrale richtlijn, maar tussen de Veiligheidsregio's zijn verschillen. De ene jachthaven biedt wel dienstverlening aan, de ander niet. En dat is wel lastig uit te leggen aan mensen."

Campagne: op vakantie in eigen land

Floriaan Zwart fan VVV Waterland ziet het liefst perspectief. "Voor de horeca, campings en recreatiebedrijven, over wanneer ze weer open kunnen. Er komen vele binnenland-vakanties aan, maar er moet wel perspectief zijn om ergens naar toe te werken." VVV Waterland gaat beginnen met een grote campagne. "Dat hebben we voorbereid na de oproep van gedeputeerde Avine Fokkens om op vakantie te gaan in eigen land. Toen zijn we samen met Merk Fryslân aan de gang gegaan om een plan in te dienen. Mensen zijn zich nu aan het oriënteren op een vakantie in Nederland. Als het gaat om afstand houden: dat kan in dit gebied heel goed."

Sanitair open

Jan IJben weet wel wat hij het liefst van Rutte zou horen. "Ik wil graag het sanitair weer open. De bruggen zijn al open. Maar zo kun je mensen meer service bieden." Zwart zegt hierover: "Wat het sanitair betreft zijn er wel tegenstrijdigheden. Je mag wel met honderden mensen de IKEA in of met veel mensen gebruikmaken van wc's, maar op een camping waar serieus is nagedacht over protocollen, mogen ze niet open. Dat is moeilijk te verkopen aan een ondernemer die zijn bedrijf kapot ziet gaan. Als we het nog redden voor Hemelvaart dat ze wel open kunnen, is voor veel bedrijven het seizoen nog niet verloren."