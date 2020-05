Gemeente Dantumadiel op de vingers getikt door Raad van Staten vanwege boer

De boer wilde groeien naar 250 stuks melkvee en 160 stuks jongvee. Omwoners waren daar niet blij mee en stapten naar de rechter. De rechtbank gaf hen vorig jaar gelijk dat het niet goed is gegaan met de vergunning. De gemeente moest de vergunning opnieuw tegen het licht houden, maar dat gebeurde niet. Daarom procedeerden de bewoners verder.

Alleen uitbreiden bij genoeg grond

Volgens de Raad van Staten heeft de boer voor zoveel vee te weinig grond. Hij moet genoeg land hebben om meer dan de helft ruw veevoer zelf te verbouwen en zelf dong uit te rijden. Boeren die dat wel kunnen, hebben een 'grondbond bedrijf'. Als het geen grondbond bedrijf is, mag een boer niet uitbreiden en dus had de gemeente geen vergunning mogen afgeven.

Dwangsom

De gemeente moet over uiterlijk twaalf weken de nieuwe vergunningsaanvraag hebben afgehandeld. Voor alle dagen dat dat niet is gedaan, moet de gemeente een dwangsom betalen van 100 euro per dag. Dat kan oplopen tot maximaal 15.000 euro. De omwoners hebben speciaal om een dwangsom gevraagd omdat de gemeente in hun eigen de zaak te lang heeft laten schuiven.