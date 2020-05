Zorgcentrum Het Bildt verwacht nog geen versoepeling van de coronamaatregelen

De situatie van nu is zwaar voor bewoners van zorghuis de Beuckelaer in Sint Annaparochie, zegt Tadema. "Voor de mensen is het natuurlijk wel wrang, want die kijken wel reikhalzend uit naar contact met de naasten. Er zijn best schrijnende situaties dat er familieleed is en je elkaar graag even wil ontmoeten, en soms zijn er omstandigheden dat de kinderen ongemak krijgen en de ouders hier zitten."

Ook voor de medewerkers is het een zware tijd. "Het personeel zit in dezelfde situatie, ze krijgen alle vragen eerst en moeten daar ook een antwoord op formuleren waar ze zelf misschien niet voor kiezen. Psychisch doet dat wel wat met ons personeel", zegt Tadema.