Omrop TIP: Extra Fryslân Hjoed met de eerste Friese reacties op persconferentie Rutte

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge zullen waarschijnlijk wat zeggen over de maatregelen in het openbaar vervoer. Mogen we met bijvoorbeeld een mondkapje op weer gebruik maken van de treinen en bussen? Ook zal duidelijk worden of de maatregelen voor contactberoepen ook kunnen worden versoepeld.

In de studio krijgen we na de persconferentie de eerste reacties van Anne Hettinga (directeur van Arriva), Christel Koning (voorzitter afdeling Heerenveen van Koninklijke Horeca Nederland), burgemeester Ineke van Gent als woordvoerder van de vier Waddeneilanden en kapper Paul Kingma. Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân, komt naar de studio toe.

Waar is Fryslân Hjoed te volgen?

De extra uitzending van Fryslân Hjoed is te volgen op televisie, internet, radio en de Omrop-app.