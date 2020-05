LIVE Extra 'Fryslân Hjoed' met corona-persconferentie en de eerste reacties

Om 18.58 uur is der bij Omrop Fryslân een extra uitzending te zien van Fryslân Hjoed. Daarin is de persconferentie te volgen van het kabinet over het coronavirus met daarna de eerste Friese reacties. Dit is live te zien op televisie, radio en internet. Wij spreken aansluitend met Wim Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân. In de persconferentie wordt vermoedelijk duidelijk of bepaalde coronamaatregelen worden versoepeld.