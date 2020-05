Nieuwe website kan horeca helpen in anderhalve meter-economie

Aanvragen toegenomen

"Voor de coronatijd hadden we al wat aanvragen liggen. Maar door de coronacrisis is dat nagenoeg verdubbeld, bijna verdrievoudigd. Onze telefoons staan nu roodgloeiend!", vertelt Van der Zee. Ook bij het Gerard Café Z op het Zaailand in Leeuwarden zijn ze enthousiast. Eigenaar Haise Bosma: "Dat contactmoment met het bestellen hoeft nu niet meer. Ook het afrekenen kan via die website. Het is minder persoonlijk, maar we moeten ons houden aan de regels die ons worden opgelegd."